Luncurkan IMB, PKS Ingin Memperjuangkan Isu Kepemudaan, Misalnya Soal Pemukiman

jpnn.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Bidang Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa (BPPM) di kantor mereka, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (21/1) kemarin meluncurkan Indonesia Muda Bicara (IMB).

Ketua DPP PKS BPPM Aang Kunaifi menyebut IMB menjadi wadah bagi para pemuda berkontribusi dan menyalurkan aspirasi membangun bangsa.

"Kami ingin menjadi partai yang memperjuangkan isu-isu anak kepemudaan, misalnya lapangan kerja, mental health, pemukiman, dan lainnya," kata Aang dalam peluncuran seperti dikutip, Kamis (22/1).

Aang berharap muncul lebih banyak tokoh yang bersuara dalam isu-isu strategis terkait kepemudaan, setelah IMB diluncurkan.

"Kami berharap melalui IMB ini banyak tokoh anak-anak muda yang muncul," ujar Aang.

Program IMB direncanakan menjadi agenda rutin bulanan yang dilaksanakan secara luring, serta diperkuat melalui aktivitas di media sosial.

Kegiatan ini diluncurkan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Muhammad Kholid yang juga memberikan arahan kepada para peserta. (ast/jpnn)