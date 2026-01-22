menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Luncurkan IMB, PKS Ingin Memperjuangkan Isu Kepemudaan, Misalnya Soal Pemukiman

Luncurkan IMB, PKS Ingin Memperjuangkan Isu Kepemudaan, Misalnya Soal Pemukiman

Luncurkan IMB, PKS Ingin Memperjuangkan Isu Kepemudaan, Misalnya Soal Pemukiman
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua DPP PKS BPPM Aang Kunaifi. Foto: Dokumentasi DPP PKS

jpnn.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Bidang Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa (BPPM) di kantor mereka, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (21/1) kemarin meluncurkan Indonesia Muda Bicara (IMB).

Ketua DPP PKS BPPM Aang Kunaifi menyebut IMB menjadi wadah bagi para pemuda berkontribusi dan menyalurkan aspirasi membangun bangsa.

"Kami ingin menjadi partai yang memperjuangkan isu-isu anak kepemudaan, misalnya lapangan kerja, mental health, pemukiman, dan lainnya," kata Aang dalam peluncuran seperti dikutip, Kamis (22/1).

Baca Juga:

Aang berharap muncul lebih banyak tokoh yang bersuara dalam isu-isu strategis terkait kepemudaan, setelah IMB diluncurkan.

"Kami berharap melalui IMB ini banyak tokoh anak-anak muda yang muncul," ujar Aang.

Program IMB direncanakan menjadi agenda rutin bulanan yang dilaksanakan secara luring, serta diperkuat melalui aktivitas di media sosial.

Baca Juga:

Kegiatan ini diluncurkan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Muhammad Kholid yang juga memberikan arahan kepada para peserta. (ast/jpnn)

Ketua DPP PKS BPPM Aang Kunaifi menyebut IMB menjadi wadah bagi anak muda menyalurkan aspirasi membangun bangsa.


Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Aristo Setiawan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI