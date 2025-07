Luncurkan Justisia Half Marathon 2025, Waka MPR: Olahraga Mempersatukan Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno meresmikan rangkaian acara menuju Justisia Half Marathon 2025, hasil kolaborasi dengan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Iluni FHUI) dan PLN Mobile.

Eddy Soeparno dalam sambutannya menyampaikan Justisia Half Marathon 2025 bertepatan dengan peringatan FHUI yang ke-101 tahun.

Dia pun teringat saat penyelenggaraan Justisia Half Marathon pertama tahun lalu yang bertepatan dengan peringatan 100 tahun FHUI.

"Di hari yang sama ada tiga acara maraton juga secara bersamaan di Jakarta. Pada saat itu kami juga agak deg-degan apakah ini akan penuh? Apakah partisipannya itu cukup banyak untuk kita meriahkan? Ternyata sangat banyak dan antusiasme masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan maraton itu sangat tinggi,” kata Eddy dalam keterangannya, Jumat (25/7).

Jadi, lanjut Eddy, olahraga itu adalah sebuah bahasa universal yang tidak mengenal latar belakang, tidak mengenal agama, tidak mengenal pandangan politik.

Bagi Eddy, olahraga adalah ruang bersama di mana kita dipertemukan dan dipersatukan.

Baca Juga: Wakil Ketua MPR Dorong Semua Pihak Lindungi Anak dari Dampak Negatif Dunia Maya

Doktor Ilmu Politik UI ini menambahkan, Justisia Half Marathon 2025 menjadi bentuk nyata bagaimana olahraga dapat menjadi medium pemersatu bangsa.

"This is not just a running event. This is a homecoming. MPR is open for all. Kami ingin setiap langkah peserta menjadi simbol semangat persatuan, kebhinekaan dan kebangsaan," ujar Eddy.