Luncurkan Kampanye FW26, ALDO Gandeng Lee Ho-Jung

jpnn.com, JAKARTA - Brand fashion global untuk sepatu, tas, dan aksesori, ALDO resmi memulai kampanye sekaligus koleksi terbarunya, Fall/Winter 2026, di kawasan Asia Pasifik.

Regional Vice President of MEA & APAC Zaid Bitar mengatakan Bertema Style On The Move, kampanye mengajak konsumen untuk melihat gaya sebagai sesuatu yang effortless dan selaras dengan ritme hidup sehari-hari.

Menurut Zaid Bitar, melalui desain yang thoughtful, koleksi footwear dan aksesori ALDO menghadirkan perpaduan gaya, kenyamanan, dan kepercayaan diri untuk menemani berbagai aktivitas.

Lewat kampanye Style On The Move, ALDO mengajak untuk menyusuri hari-hari Lee Ho-jung di Seoul, dari kesibukan kerja, hangout bareng teman, hingga belanja, dengan gaya yang tetap effortless, siap mengikuti ritme hidup yang terus bergerak.

Semangat yang sama diterjemahkan ke dalam koleksi Fall ALDO melalui lima trend stories: The Silver Lining, The Ballerina Edit, Winter Whites, Feminine Details, serta Browns and Bordeaux.

"Setiap tema menghadirkan karakter yang berbeda, dari aksen statement hingga sentuhan feminin, dengan palet warna khas musim gugur," kata Zaid Bitar.

Dia juga mengatakan koleksi kali ini siap menemani berbagai momen dalam keseharian, sebagaimana tergambar dalam perjalanan Lee Ho-jung.

Dia meneruskan The Silver Lining menghadirkan sentuhan silver dan metalik untuk memberikan aksen statement pada berbagai tampilan.