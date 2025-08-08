Luncurkan KID 2025, Telkom Kenalkan AI, IoT, Big Data, dan Cybersecurity ke Siswa

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom meluncurkan program Kunjungan Industri Digital 2025 bersama 117 sekolah, 640 guru, dan 5.524 siswa SMA/SMK di wilayah Jawa Barat, Banten, dan Jakarta.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui platform MyDigiLearn pada Rabu (6/8).

EVP Telkom Regional II Edie Kurniawan dalam sambutannya menyampaikan kegiatan tersebut juga dapat menjadi pemicu bagi sektor pendidikan untuk menyiapkan talentanya dalam menghadapi kondisi masa depan, khususnya dalam aspek perkembangan teknologi.

Melalui program ini, Telkom berharap para guru dan siswa dapat merasakan pengalaman langsung dalam mengenal teknologi terkini seperti AI, IoT, Big Data, dan Cybersecurity, sekaligus memahami bagaimana teknologi tersebut diterapkan di dunia industri.

“Transformasi digital hanya bisa terwujud jika kita bergerak bersama. Guru, siswa, dan pelaku industri harus saling terhubung untuk menciptakan ekosistem belajar yang adaptif dan progresif,” ungkap Edie Kurniawan.

Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Transformasi Digital dan Kecerdasan Artifisial Muchlas Rowi memberikan paparan mengenai Kebijakan Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (Koding-KA). Foto: Dokumentasi Telkom

Turut hadir dan secara resmi membuka serangkaian kegiatan Grand Launching Webinar Kunjungan Industri Digital, Dr. Muhammad Muchlas Rowi, S.F., S.H., M.M. selaku Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Transformasi Digital dan Kecerdasan Artifisial, serta memberikan paparan mengenai Kebijakan Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (Koding-KA).

Selain seremoni peluncuran, peserta mendapatkan pemaparan inspiratif dari para praktisi Telkom di bidang teknologi di antaranya Operation Senior Manager Cyber Security Services Akhmad Aryandi yang mengulas pentingnya kesadaran keamanan cyber di era digital.