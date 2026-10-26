Luncurkan La Vela, Agung Sedayu Group Hadirkan Nuansa Kota Eropa di Sisi Barat Jakarta
jpnn.com, JAKARTA - Agung Sedayu Group (ASG) kembali meluncurkan salah satu karyanya yang prestisus.
Pada Minggu (25/10/2026), raksasa properti itu menggelar grand opening untuk meresmikan La Vela Little Europe di Green Lake City yang berlokasi di perbatasan Jakarta Barat dan Tangerang, Banten.
La Vela sebagai bagian dari Green Lake City dikembangkan di atas area seluas hampir 6 hektare.
CEO Agung Sedayu Group (ASG) Steven Kusumo menyampaikan kata sambutan pada grand opening La Vela Little Europe di Green Lake City, Jakarta Barat, Minggu (25/10/2026). Foto: Wahyu Budiman/jpnn.com
Kehadirannya membawa destinasi gaya hidup yang memadukan retail, culinary, leisure, entertainment, dan ruang interaksi dalam satu kawasan bernuansa kota-kota di Eropa.
CEO ASG Steven Kusumo menuturkan kekuatan La Vela ialah inspirasinya yang mengusung tematik dari kota-kota indah di Eropa.
Menurut dia, ASG menghadirkan nuansa ala Eropa di La Vela sebagai sebuah lingkungan nyaman dan destinasi pariwisata.
Agung Sedayu Group (ASG) kembali meluncurkan salah satu karyanya yang prestisus, meresmikan La Vela Little Europe di Green Lake City di perbatasan Jakarta.
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