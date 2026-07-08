Luncurkan Logo 25 Tahun Demokrat, AHY: Simbol Seperempat Abad Pengabdian

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi meluncurkan logo peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat yang akan diperingati pada 9 September 2026 mendatang.

Logo terpilih merupakan hasil polling terbuka yang melibatkan kader, simpatisan, dan masyarakat luas, termasuk diaspora Indonesia di berbagai negara.

Polling yang ditutup pada 7 Juli 2026 pukul 12.00 WIB tersebut berhasil menjaring 12.372 suara valid.

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Dari tiga logo finalis, Logo Finalis 3 memperoleh dukungan tertinggi dengan 6.328 suara (51,1%), disusul Logo Finalis 2 sebanyak 3.198 suara (25,8%), dan Logo Finalis 1 sebanyak 2.846 suara (23,0%).

AHY mengatakan, proses pemilihan logo secara terbuka merupakan bentuk penghormatan kepada seluruh kader dan masyarakat yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan Partai Demokrat.

"Hari ini kita tidak hanya meluncurkan sebuah logo. Kita meluncurkan simbol perjalanan, simbol pengabdian, dan simbol harapan. Logo ini dipilih langsung oleh kader, sahabat Demokrat, dan masyarakat luas dari berbagai penjuru Indonesia bahkan dunia,” ujar AHY.

Antusiasme publik terlihat dari luasnya partisipasi. Selain berasal dari berbagai daerah di Indonesia, polling juga diikuti 202 diaspora Indonesia yang tersebar di 17 negara dan wilayah, termasuk Malaysia, Jepang, Arab Saudi, Korea Selatan, Jerman, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat.

Menurut AHY, tingginya partisipasi tersebut menunjukkan bahwa semangat menyambut usia ke-25 Partai Demokrat dirasakan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga oleh masyarakat Indonesia di luar negeri.