Luncurkan My Prime Hospital Network, MSIG Life Gandeng 260 Rumah Sakit
jpnn.com, JAKARTA - PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (MSIG Life) resmi meluncurkan layanan baru bernama My Prime Hospital Network.
Layanan yang tersedia di 260 rumah sakit rekanan itu bakal memberikan memberikan pengalaman rawat inap dan proses pemulihan pasien secara nyaman.
Hal ini sebagai bentuk respon atas data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 yang menunjukkan peningkatan proporsi penduduk yang menjalani rawat inap.
BPS mendapati jumlah rawat inap dari 3,29% pada 2023 menjadi 3,74% pada 2024, atau mencakup lebih dari 10 juta orang.
"Layanan ini hadir untuk memastikan nasabah merasakan kenyamanan di setiap tahap mulai dari fasilitas kamar yang lebih baik hingga dukungan bagi pendamping," ungkap Director and Chief Operating & IT Officer MSIG Life, Elly Susanti, Rabu (28/1).
Menurutnya, melalui My Prime Hospital Network, nasabah MSIG Life dapat menikmati berbagai layanan istimewa saat menjalani perawatan di rumah sakit rekanan
Layanan itu meliputi peningkatan kamar perawatan tanpa biaya tambahan, ruang tunggu VIP, Layanan Klaim Cashless dengan proses administrasi yang mudah dan cepat untuk kenyamanan nasabah.
"Juga fasilitas ambulans dan pengiriman obat secara cuma-cuma sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Luncurkan My Prime Hospital Network, MSIG Life hadirkan layanan rawat inap khusus pelanggan di 260 rumah sakit
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- IBD Update 2026: Kasus Terus Meningkat, Para Ahli Tekankan Diagnosis dan Tata Laksana Optimal
- Strategi Live Commerce KJP Wellnes, Jualan Sekaligus Edukasi Kesehatan di TikTok
- Kesehatan Doktif Drop, Kuasa Hukum Sebut Pemeriksaan Ditunda Hingga 6 Februari
- 3 Jenis Minyak yang Berbahaya untuk Kesehatan
- Prof. Deby Vinski Sebut BPOM RI Dukung Inovasi Stem Cell dan Gene Therapy
- Cashtry Luncurkan Buku yang Soroti Ketahanan Kesehatan Sebagai Fondasi Bangsa