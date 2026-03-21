Luncurkan ORBIT, OKX Integrasikan Komunitas dan Trading dalam Satu Aplikasi

jpnn.com, JAKARTA - Platform pertukaran kripto global, OKX, resmi meluncurkan OKX ORBIT, sebuah fitur sosial terintegrasi di dalam aplikasi yang memungkinkan pengguna mengakses insight, strategi, dan diskusi pasar secara langsung.

Melalui filosofi Your circle is your edge, ORBIT hadir untuk memangkas hambatan antara diskusi komunitas dan eksekusi trading dalam satu ekosistem terpadu.

Platform ini memfasilitasi para kreator kripto dan top trader untuk membagikan analisis grafik, melakukan livestream pasar, hingga membangun komunitas eksklusif melalui fitur gated dan monetisasi.

Fitur utama yang diusung ORBIT meliputi Community Feed untuk berbagi peluang trading secara luas, Livestream untuk interaksi real-time saat volatilitas tinggi, serta Group Chat yang dilengkapi alat pengelolaan komunitas bagi para profesional.

Selain menjadi ruang sosial, ORBIT juga difungsikan sebagai sarana edukasi bagi trader retail. Pengguna dapat mempelajari strategi entry dan exit melalui social confluence, memahami market regime yang berbeda, hingga mengikuti langkah trader berpengalaman melalui integrasi fitur copy trading.

Juru bicara OKX menyatakan bahwa di pasar yang bergerak cepat, informasi saja tidak cukup untuk mencapai konsistensi. "Dengan ORBIT, kami mengintegrasikan komunitas langsung ke dalam pengalaman trading.

Ini bukan sekadar fitur sosial, tetapi evolusi menuju ekosistem yang lebih edukatif dan berorientasi pada kepercayaan," ungkapnya.

Saat ini, fitur ORBIT sudah tersedia langsung di dalam aplikasi OKX. Ke depannya, platform ini akan terus dikembangkan dengan fitur tambahan untuk mendukung kebutuhan kreator dan trader profesional di seluruh dunia dalam mencapai keunggulan kompetitif di pasar.(ray/jpnn)