Luncurkan Program Digitalisasi Pembelajaran, Prabowo: Sudah Diterapkan 75 Persen Sekolah

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas dalam sebuah acara yang digelar terpusat di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, pada Senin (17/11).

Peluncuran program itu diikuti secara daring oleh 1.337 sekolah dari 38 provinsi yang disebut untuk pemerataan layanan pendidikan digital di seluruh Indonesia.

Prabowo meninjau berbagai demo pembelajaran yang memanfaatkan Papan Interaktif Digital (Interactive Flat Panel/IFP) di dalam kelas.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengapresiasi kerja keras para guru, tenaga pendidik, dan seluruh pihak yang terlibat dalam percepatan digitalisasi pembelajaran.

Dia berharap program itu dapat mendukung proses belajar siswa agar lebih efektif dan membuka akses yang lebih luas terhadap beragam pengetahuan.

“Sudah 75 persen dari semua sekolah di seluruh Indonesia sudah menerima panel interaktif,” ujar Prabowo.

“Dan Alhamdulillah panel ini kita harapkan untuk bisa membantu semua siswa di seluruh Indonesia untuk belajar lebih baik, belajar lebih semangat, belajar lebih cepat, punya akses kepada semua ilmu, semua bahan yang diperlukan," lanjutnya.

Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa Digitalisasi Pembelajaran merupakan pemenuhan janji Presiden Prabowo pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2024 dan pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan revitalisasi sekolah serta digitalisasi pembelajaran dan Perpres Nomor 79 tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025.