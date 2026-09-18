Luncurkan SCALE, Telkom Integrasikan AI, Cloud, dan Keamanan Siber

jpnn.com, JAKARTA - Seiring perjalanan transformasi TelkomGroup yang semakin luas dan kompleks, kebutuhan terhadap cara kerja yang terintegrasi, kapabilitas teknologi yang selaras, serta pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal semakin penting.

Menjawab kebutuhan tersebut, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom melalui Direktorat IT Digital meluncurkan SCALE, sebuah strategic theme sekaligus gerakan transformasi yang menjadi payung untuk menyelaraskan cara kerja, kapabilitas teknologi, dan agenda transformasi di seluruh TelkomGroup, Kamis (17/9).

SCALE dirancang untuk memperkuat sinergi antara Holding dan Operating Company (OpCo), meningkatkan standardisasi dan governance, serta memastikan kapabilitas dan praktik terbaik dapat dimanfaatkan secara lebih luas di seluruh TelkomGroup.

Dalam perannya sebagai Strategic Holding, Direktorat IT Digital mengorkestrasi architecture, standard, governance, dan compliance di bidang teknologi sekaligus memastikan kapabilitas digital dapat mendukung kebutuhan bisnis secara terintegrasi.

Direktur IT Digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi menyampaikan SCALE tidak hanya berfokus pada implementasi teknologi, tetapi juga mendorong perubahan cara kerja dan penciptaan nilai bagi TelkomGroup.

Dia mengatakan transformasi bukan sekadar mengubah suatu pola kerja menjadi lebih efisien.

"Transformasi adalah bagaimana kita membangun cara kerja yang lebih baik, menghubungkan kapabilitas yang sebelumnya tersebar, dan kemudian men-skalakan apa yang memberikan dampak terbesar bagi TelkomGroup. Melalui SCALE, kami ingin memastikan seluruh inisiatif bergerak dalam satu arah dan menghasilkan impact yang dapat dirasakan oleh seluruh stakeholder,” ujar Faizal.