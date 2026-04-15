Luncurkan Trade Assurance, Alibaba Dukung UMKM Lokal ke Pasar Global

jpnn.com, JAKARTA - Alibaba.com resmi meluncurkan layanan Trade Assurance di Indonesia untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperluas jangkauan ke pasar internasional.

Peluncuranini bertujuan menghadirkan ekosistem perdagangan digital berbasis kepercayaan yang aman bagi pelaku usaha lokal dalam melakukan transaksi global.

UMKM selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi 61,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025.

Dengan jumlah sekitar 60 juta unit usaha, kebutuhan UMKM untuk menembus pasar ekspor terus meningkat, terutama melalui platform digital yang mampu menjangkau pembeli internasional.

Head of South and Southeast Asia Alibaba.com Roger Luo, mengatakan Trade Assurance dirancang untuk menghubungkan penjual Indonesia dengan lebih dari 50 juta pembeli aktif di seluruh dunia.

“Trade Assurance menghubungkan penjual Indonesia dengan ekosistem global yang luas, sekaligus menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih aman dan mudah diakses,” ujarnya di Jakarta, Rabu (15/4).

Layanan ini tidak hanya memberikan perlindungan transaksi, tetapi juga memungkinkan penjual mengelola proses perdagangan secara lebih efisien melalui sistem pembayaran aman dan alur transaksi yang terintegrasi.

Selain itu, fitur identifikasi risiko pembeli turut dihadirkan guna membantu pelaku usaha mengantisipasi potensi masalah sejak awal transaksi.