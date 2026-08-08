Lupain Aku Plis, NPD Konsisten Narsis

jpnn.com, JAKARTA - Setelah menuntaskan NPD World Tour, trio pop NPD (New Pusat Dunia), langsung tancap gas dengan merilis single baru berjudul Lupain Aku Plis.

Lagu ketiga itu tetap diisi dengan identitas NPD yang narsis banget. Lupain Aku Plis bercerita tentang seorang laki-laki yang pernah berusaha mendekati perempuan yang disukai, namun usahanya kala itu tidak mendapat balasan.

Waktu pun berlalu, hingga akhirnya keadaan berbalik. Perempuan itu justru kembali datang dan mencoba mendekatinya, sementara laki-laki sudah lebih dahulu melanjutkan hidup.

Alih-alih memilih untuk kembali membuka lembaran lama, tokoh dalam lagu Lupain Aku Plis justru menunjukkan penolakan dengan rasa percaya dirinya dengan cara yang jenaka.

Melalui cerita yang dekat dengan pengalaman banyak orang, NPD mengemas tema move on dalam balutan pop ballad yang tetap terasa ringan, catchy, dan penuh karakter.

Meski baru saja merilis single ketiga, perjalanan NPD masih jauh dari selesai.

Grup beranggotakan Mario Caesar, Niky Putra, dan Luqman itu telah menyiapkan beberapa karya berikutnya yang masih dirahasiakan.

Untuk saat ini, NPD mengajak para pendengar menikmati Lupain Aku Plis, lagu yang mungkin bisa menjadi teman bagi siapa saja yang sudah move on atau justru masih berharap seseorang akhirnya benar-benar melupakannya. (ded/jpnn)