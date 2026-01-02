Lupakan Persija, Persib Anggap Laga Versus Persik Seperti Final Piala Dunia

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung memiliki dua pertandingan penting di awal Januari.

Pasukan Bojan Hodak itu tak punya beristirahat, Persik Kediri dan Persija Jakarta sudah menanti dalam pertandingan pekan ke-16 dan 17 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan melawan Persik Kediri pada 5 Januari 2026 dan Persija Jakarta pada 11 Januari.

Hodak pun meminta anak asuhnya tetap fokus menyelesaikan satu per satu laga.

Dia mengungkap bahwa banyak pihak, termasuk pemain, yang menantikan laga sarat gengsi melawan Persija Jakarta.

Namun, mereka tetap tak boleh lengah, karena Persik sudah di depan mata.

Persik Kediri adalah tim yang kuat dan berbahaya. Meski lawannya ada di papan tengah, Persib tak mau menganggap mudah.

"Saya bisa saja meminta kepada pemain untuk berhati-hati, kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam pertandingan. Yang terpenting sekarang ialah menang melawan Kediri, lupakan dulu melawan Persija yang baru akan dimainkan dua pekan lagi," kata Hodak, Jumat (2/1).