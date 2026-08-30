Lurus Mentok Belok Kanan, Liebie dan DJ Stroo Mengajak Bergoyang

jpnn.com, JAKARTA - Setelah melepas beberapa single, penyanyi asal Jakarta, Liebie akhirnya merilis mini album yang bertajuk Lurus Mentok.

Mini album atau EP tersebut dirilis di bawah bendera Stoodio Music, label yang menaunginya sejauh ini.

Lewat Lurus Mentok, Liebie menghadirkan musik yang lebih berkembang, dengan memilih genre dangdut remix. Apalagi kali ini dia berkolaborasi dengan DJ Stroo.

Musisi electronic itu memberi warna baru pada aransemen musik dalam lagu terbaru Liebie yang berjudul Lurus Mentok Belok Kanan.

Mini album Lurus Mentok menampilkan 3 materi yang antara lain lagu ciptaan Liebie, Sakitnya Bukan Main yang berkisah tentang rasa sakit seorang wanita karena cinta.

Kemudian lagu Yayaya, serta 1 lagu kolaborasi bertajuk, Lurus Mentok Belok Kanan yang diciptakan dan diaransemen oleh DJ Stroo.

Lagu Lurus Mentok Belok Kanan dipilih menjadi focus track dalam mini album itu. Menghadirkan aransemen bernuansa breakbeat, dipadu dengan vokal Liebie yang manja.

Kolaborasi itu menampilkan lagu ceria dan danceable yang mengundang pendengar untuk bergoyang. Soal lirik, Lurus Mentok Belok Kanan berkisah tentang seorang perempuan yang meminta kepastian pada pacarnya.



Pertemuan Liebie dengan DJ Stroo awalnya terjadi secara tidak sengaja di sebuah acara musik. Keduanya berbincang dan bersepakat untuk membuat karya kolaborasi bersama. Kebetulan DJ Stroo punya materi lagu yang sudah disimpan lama. Saat lagu ini ditawarkan, Liebie langsung suka.