Luruskan Asumsi Penyaluran KUR, Pemprov Sumsel: Penyerapan Capai 91,04% dan Masuk Peringkat 9 Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) memberikan klarifikasi sekaligus koreksi resmi terkait narasi dan pemberitaan yang sempat berkembang mengenai penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pasca-rapat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI.

Pemprov Sumsel menegaskan angka 2,5% yang sempat mengemuka dalam rapat tersebut bukan merupakan persentase penyerapan atas plafon alokasi anggaran KUR daerah, melainkan perbandingan parsial penyaluran KUR Sumsel terhadap total penyaluran KUR secara nasional.

Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian UMKM dan Kanwil DJPb Provinsi Sumsel, realisasi penyaluran KUR di Bumi Sriwijaya justru menunjukkan kinerja yang impresif.

Hingga November 2026, penyaluran KUR telah menembus Rp8,08 triliun atau setara dengan 91,04% dari total kuota atau alokasi plafon sebesar Rp8,88 triliun.

Dengan capaian luar biasa ini, Sumatera Selatan secara konsisten berada pada peringkat ke-9 dari 34 provinsi di Indonesia dalam hal realisasi penyerapan KUR, serta sukses menjangkau 101.083 debitur UMKM.

Capaian tersebut dipertegas dalam Rapat

Monitoring Penyerapan KUR yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Edward Candra, di Ruang Rapat Bina Praja Provinsi Sumsel, Selasa (10/11).

Rapat strategis ini turut dihadiri oleh jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kementerian Keuangan Sumsel, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel).