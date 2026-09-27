Luruskan Tafsir Al-Ahzab di Gontor, MUI: Jangan Bangun Narasi Pecah Belah
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh membantah narasi yang menyebut Pondok Modern Darussalam Gontor menegur Presiden Prabowo Subianto melalui pembacaan Surat Al-Ahzab ayat 70–73 dalam Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Gontor.
Menurut Niam, narasi tersebut merupakan framing spekulatif yang tidak sesuai dengan konteks dan fakta rangkaian acara.
Dia mengingatkan agar nama besar Gontor tidak ditarik ke dalam interpretasi yang tidak memiliki dasar yang jelas.
“Informasi tersebut jelas framing yang spekulatif, dan dari sisi qarinah, tidak sesuai dengan fakta di dalam event 100 tahun Gontor tersebut,” kata Niam, Minggu (27/9).
Fakta acara yang dipublikasikan secara resmi oleh Gontor mencatat Surat Al-Ahzab ayat 70–73 memang dibacakan setelah lagu Indonesia Raya dan Hymne “Oh Pondokku”, kemudian dilanjutkan dengan doa bersama.
Namun, publikasi resmi Gontor tersebut tidak menyebut pembacaan ayat itu sebagai teguran kepada Presiden.
Sebaliknya, Niam melihat suasana dan rangkaian acara justru memperlihatkan hubungan yang hangat antara pimpinan pesantren dan Presiden.
Kehadiran Prabowo dalam momentum satu abad Gontor, menurut dia, telah dipersiapkan dan dinantikan.
Ketua MUI Bidang Fatwa Niam Sholeh membantah narasi yang menyebut Pondok Modern Darussalam Gontor menegur Presiden Prabowo melalui pembacaan Surat Al-Ahzab.
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