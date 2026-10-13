Lusa Hari Bahagia bagi PPPK Paruh Waktu, Bukan Hanya Guru
jpnn.com - PONOROGO – Berikut ini kabar gembira bagi para PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.
Pemkab Ponorogo memastikan akan memperpanjang kontrak kerja 1.773 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.
Penyerahan surat keputusan (SK) perpanjangan kontrak PPPK Paruh Waktu akan dilaksanakan pada Kamis 15 Oktober 2026.
Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo Harjono mengatakan penyerahan SK sekaligus penandatanganan perjanjian kerja tersebut dijadwalkan berlangsung di Gedung Korpri Ponorogo.
“Jumlah PPPK paruh waktu yang diperpanjang sebanyak 1.773 orang. Penyerahan SK sekaligus penandatanganan perjanjian kerja rencananya dilaksanakan pada 15 Oktober di Gedung Korpri Ponorogo,” katanya di Ponorogo, Senin (12/10).
Ia menjelaskan PPPK paruh waktu yang menerima perpanjangan kontrak terdiri atas tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis yang bertugas di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Jumlah pegawai yang diperpanjang kontraknya berkurang 45 orang dibandingkan dengan jumlah awal sebanyak 1.818 pegawai.
Pengurangan tersebut terdiri atas sembilan orang yang memasuki batas usia pensiun, enam orang meninggal dunia, dan 30 orang mengundurkan diri.
Pemerintah pusat belum menerbitkan regulasi tentang pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
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