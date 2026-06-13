Lutesha Ceritakan Karakternya dalam Film Cerita Lila

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Lutesha berperan sebagai seorang ibu tunggal yang memiliki satu anak, bernama Tari dalam film horor berjudul Cerita Lila.

Namun berbeda dengan film horor pada umumnya, dia mengatakan, 'Cerita Lila' juga menghadirkan drama yang cukup berat hingga menguras energinya.

"Pas saya baca, saya lihat karakternya, saya baca ceritanya, 'Mas Bobby, kok emosional sekali ini? Drama banget. Dari situ aku sudah aduh deg-degan takut banget nih dengan beban karakter Tari ini yang cukup berat begitu," ujar Lutesha di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (12/6).

Namun setelah melalui proses reading dan diskusi dengan sutradara, dia bersyukur semuanya berjalan lancar.

Walau demikian, Lutesha tak menampik bahwa eskalasi emosi dalam film itu cukup intens.

"Tetapi setelah proses reading sekitar sebulan, kami analisa skripnya, kami ngobrol sama Echa, sama Mas Bobby, alhamdulillah semuanya lancar. Dan memang untuk secara emosi eskalasinya memang cukup ekstrem ya, cukup intens, tetapi alhamdulillah semuanya kekejar sih," tuturnya.

Adapun karakter Tari digambarkan sebagai ibu yang harus menghadapi berbagai badai kehidupan. Mulai dari perceraian, berjang melawan kemiskinan, hingga ancaman kehilangan hak asuh anak.

"Bebannya Tari itu dia sibuk harus mencari duit, sekolahnya Nia bagaimana, hak asuhnya Nia bagaimana, biaya pengacara bagaimana. On top of that, on top of that, jadi kayak semuanya tertimbun," ucap Lutesha.