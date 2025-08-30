Lyodra Ungkap Makna di Balik Bodohnya Aku

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Lyodra kembali menyapa pendengar lewat single terbaru yang bertitel Bodohnya Aku.

Lagu yang dirilis oleh Universal Music Indonesia itu menceritakan tentang seseorang yang dengan bodohnya, terus-terusan menunggu sesuatu yang tidak pasti dan kemungkinan besar tidak akan berakhir dengan bahagia.

Meskipun mengetahui hal itu, orang tersebut tetap mengambil risiko bahwa dirinya akan tersakiti dan tetap kembali ke hubungan yang sebenarnya penuh dengan ketidakpastian.

“Cerita ini tuh mungkin relate banget dengan beberapa orang yang memang terkadang dibutakan dengan keadaan. Perasaan itu gak bisa ditolak, memang nyata adanya, dan itu kita rasakan gak sih? Itulah mengapa Bodohnya Aku ini ada,” ungkap Lyodra.



Pada Bodohnya Aku, perempuan berusia 22 tahun itu turut andil dalam penulisan lagu bekerja sama dengan Clara Riva dan S/EEK.

Aransemen lagu dibuat sangat nyaman dengan menyajikan lagu pop mid-tempo ditambah string section yang kuat dan membuatnya makin megah dari sisi musikalitasnya.

Lagu yang easy listening dari Lyodra itu dilengkapi dengan video klipnya yang seru.

Video klip garapan sutradara Prialangga disajikan dengan mengangkat cerita yang unik dan mengharuskan Lyodra untuk melakukan adegan perkelahian dengan tokoh antagonis.

Konsep video juga looping, menggambarkan situasi dalam lagu Bodohnya Aku, seseorang terus-terusan jatuh ke cinta yang sama meskipun tahu cinta itu penuh dengan ketidakpastian dan hanya membawa rasa sakit baginya.