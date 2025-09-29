M-Banking BCA Telah Normal, Bisa Digunakan Kembali
jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menyampaikan saat ini aplikasi myBCA dan BCA Mobile sudah pulih seusai mengalami gangguan (error) pada Senin pagi.
“Kami mengimbau nasabah untuk melakukan pengecekan secara berkala pada aplikasi myBCA dan BCA Mobile," kata EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F Haryn di Jakarta, Senin (29/9).
Hera menyampaikan juga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang sempat dialami nasabah BCA.
"Sehubungan dengan kendala yang sempat dialami nasabah saat bertransaksi dengan produk layanan BCA, kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang sempat terjadi," kata Hera.
BCA mengimbau nasabah untuk senantiasa berhati-hati terhadap berbagai macam modus penipuan yang mengatasnamakan BCA. Nasabah diminta untuk selalu menjaga kerahasiaan data perbankan.
Nasabah dapat menghubungi contact center Halo BCA untuk informasi lebih lanjut melalui 1500888 dan aplikasi haloBCA, WA Bank BCA 08111500998, X (Twitter) @HaloBCA, webchat www.bca.co.id, atau e-mail melalui halobca@bca.co.id.
Sebelumnya, nasabah BCA ramai mengeluhkan aplikasi myBCA dan BCA Mobile atau M-Banking BCA yang sempat mengalami gangguan (error) pada pagi ini.
Lampu indikator pada aplikasi juga terus-menerus menampilkan warna merah. Aplikasi tersebut tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi dan pengecekan saldo tabungan.(antara/jpnn)
PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menyampaikan saat ini aplikasi myBCA dan BCA Mobile sudah pulih sepenuhnya seusai mengalami gangguan (error) pada Senin pagi ini.
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- BCA tiket.com Travel Fair 2025 Hadir Lagi, Ada Tiket Murah Hingga Promo Liburan
- Kantongi 11 Juta Saham Bank BCA, Timothy Ronald Optimistis Kondisi Ekonomi Nasional
- BCA Syariah Perkuat Literasi Keuangan Lewat BSya
- AIA dan BCA Hadirkan Solusi Perencanaan Keuangan Jangka Panjang
- AIA & BCA Luncurkan HOKI, Proteksi Manfaat Dana Tahunan Hingga 99 Tahun
- DHL Express Indonesia & BCA Kolaborasi untuk Mengurangi Jejak Karbon Logistik