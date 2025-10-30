M Bloc Space Bertransformasi, Hadirkan Ruang Kreatif Urban yang Lebih Segar

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan kreatif M Bloc Space hadir dengan wajah baru setelah enam tahun menjadi ikon gaya hidup urban di Jakarta.

Mengusung kembali tema legendaris “Semua Kembali ke Blok M”, acara ini menegaskan semangat kawasan tersebut sebagai pusat kreativitas, budaya populer, dan gaya hidup generasi muda.

Sebagai pemilik lahan kawasan M Bloc Space, PERURI memainkan peran penting dalam kelanjutan proyek ini.

Kolaborasi antara BUMN dan sektor industri kreatif tersebut menjadi contoh nyata bagaimana sinergi strategis dapat menghadirkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

“Ekonomi kreatif tumbuh dari komunitas, musik, kuliner, dan dialog anak muda. Karena itu, kami mendukung pengembangan New M Bloc untuk memperbesar dampak yang sudah terbukti berhasil,” ujar Plt. Direktur Utama PERURI Property, Fakky Ismail.

Transformasi besar M Bloc Space dilakukan sejak awal 2025. Renovasi meliputi perombakan area lobi utama agar lebih luas dan inklusif, pembangunan musholla dan toilet baru, serta pembaruan tampilan deretan shophouse dan tenant agar lebih modern dan serasi.

Selain itu, M Bloc Live House juga mengalami peningkatan kualitas akustik dan pencahayaan, sementara area pedestrian kini lebih teduh dan nyaman dengan tambahan kanopi di sisi selatan dan utara.

CEO M Bloc Space, Ahmad Romero Comacho (Popo), menegaskan bahwa perubahan ini tidak mengubah semangat M Bloc sebagai ruang kreatif komunitas.