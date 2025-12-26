menu
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Maarten Paes Bantah Rumor Gabung Persib Bandung

Maarten Paes Bantah Rumor Gabung Persib Bandung

Maarten Paes Bantah Rumor Gabung Persib Bandung
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes. Foto: PSSI.org

jpnn.com - BANDUNG - Penjaga gawang Tim Nasional Indonesia Maarten Paes menepis rumor dirinya hengkang dari Dallas FC.

Klarifikasi ini juga menjawab isu kepindahan Paes ke klub Persib Bandung.

Sejak Kamis (25/12/2025) malam, jagat media sosial diramaikan dengan rumor kepindahan Paes ke Persib.

Pemain naturalisasi itu santer dikabarkan menjadi bidikan Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak di bursa transfer paruh musim.

Selain Paes, nama Joey Pelupessy juga masuk radar tim yang bermarkas di Bandung tersebut.

Merespons rumor tersebut, Maarten Paes buka suara.

Melalui akun pribadinya @MaartenPaes30 di X, Paes tegas membantah rumor kepindahannya dari Dallas FC.

"Jangan percaya segala yang kamu baca di berita!," tulis Paes dikutip JPNN, Jumat (26/12).

