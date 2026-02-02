Maarten Paes Gabung Ajax Amsterdam, Dikontrak Hingga Juni 2029

jpnn.com - JAKARTA - Kiper Tim Nasional Indonesia Maarten Paes resmi bergabung dengan Ajax Amsterdam pada bursa transfer pemain musim dingin ini.

Dikutip dari laman resmi klub, Senin (2/2), Ajax mendatangkan Paes dengan status transfer karena pemain tersebut masih memiliki kontrak bersama klub Liga Amerika Serikat FC Dallas hingga akhir tahun ini.

Ajax mengikat pemain berusia 27 tahun tersebut dengan kontrak berdurasi 3,5 musim atau hingga 30 Juni 2029. Maarten Paes akan menggunakan nomor punggung 26 di Ajax Amsterdam.

Direktur Sepak Bola Ajax Amsterdam Marijn Beuker menjelaskan pihaknya sudah memantau Paes pada beberapa musim terakhir. Dia pun merasa lega bisa mewujudkan transfer ini.

"Fokusnya adalah pada seorang penjaga gawang yang berpengalaman dan dapat diandalkan, dan Maarten lebih dari memenuhi kriteria tersebut," kata Beuker.

Dia menegaskan bahwa Paes merupakan pemain yang sangat rajin berlatih. “Seorang pemain tim dengan mentalitas olahraga tingkat tinggi yang sangat cocok dengan tipe penjaga gawang yang kami cari," ungkapnya.

"Dikombinasikan dengan penjaga gawang berbakat yang sudah kami miliki, ini memberikan fondasi yang kuat untuk musim-musim mendatang," pungkasnya.

Paes telah membela FC Dallas selama tiga setengah tahun, tampil sebanyak 128 pertandingan di berbagai ajang dan mengemas 25 clean sheets dari total 11.532 menit bermain.