Maarten Paes Tak Gentar Hadapi Emil Audero, Ada Target Besar Bersama Timnas Indonesia

jpnn.com - Persaingan di bawah mistar Timnas Indonesia makin menarik menjelang FIFA ASEAN Cup 2026. Maarten Paes dan Emil Audero berada dalam situasi yang sama untuk memperebutkan kepercayaan pelatih John Herdman sebagai penjaga gawang utama.

Namun, Paes tidak menganggap keberadaan Audero sebagai ancaman. Kiper berusia 28 tahun itu justru melihat persaingan internal sebagai motivasi untuk terus meningkatkan performanya.

"Makin berkualitas persaingan yang Anda hadapi, makin besar pula dorongan untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri," ujar Paes dalam wawancara dengan FIFA.

Selain Paes dan Audero, John Herdman juga memiliki Nadeo Argawinata sebagai opsi di posisi penjaga gawang.

Kondisi tersebut membuat persaingan makin terbuka. Setiap pemain dituntut menunjukkan performa terbaik selama pemusatan latihan.

Bagi Paes, siapa yang akhirnya dipercaya berdiri di bawah mistar bukanlah persoalan utama. Dia menilai kepentingan Timnas Indonesia harus ditempatkan jauh di atas ambisi individu.

"Seiring bertambahnya usia, saya semakin memahami bahwa yang terpenting adalah Garuda meraih kemenangan, bukan saya atau Emil," tegasnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan perubahan cara pandang Paes setelah melewati perjalanan panjang dalam kariernya. Dia mengaku pengalaman selama bertahun-tahun telah membuatnya semakin matang sebagai pesepak bola.