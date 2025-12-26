Maarten Paes Tepis Rumor Tinggalkan FC Dallas

jpnn.com - JAKARTA - Maarten Paes membantah rumor kepergiannya dari klub Amerika Serikat FC Dallas pada bursa transfer musim ini.

Paes yang juga penjaga gawang Tim Nasional Indonesia itu mengingatka kepada para penggemar untuk tidak menelan mentah-mentah berita yang beredar mengenai masa depannya.

“Jangan percaya semua yang kamu baca di berita! Aku sudah membaca banyak rumor beberapa hari terakhir dan jujur saja aku tidak tahu dari mana asalnya,” tulis Paes dikutip dari X, Jumat (26/12).

Sebelumnya, Paes gencar diberitakan akan mendekat ke Persib Bandung setelah kontraknya di Amerika Serikat telah berakhir.

Maung Bandung juga menyatakan ketertarikan untuk memboyong mantan penjaga gawang FC Utrecht tersebut.

Namun, dari pihak Persib belum menunjukkan tawaran konkret untuk bisa memboyong Paes menuju Kota Bandung.

Penjaga gawang berusia 27 tahun tersebut menepis isu mengenai kepindahannya dan saat ini tengah menikmati liburan di Asia.

“Untuk saat ini aku sedang bekerja keras di luar musim kompetisi dan menikmati liburan di Asia. Terima kasih atas pengertiannya,” tulis Paes. Tercatat Paes saat ini masih mempunyai kontrak dengan FC Dallas hingga 31 Desember 2026. (antara/jpnn)