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Mabes Polri Dalami Tindakan Polisi Menggeledah Ponpes di Sukoharjo

Mabes Polri Dalami Tindakan Polisi Menggeledah Ponpes di Sukoharjo
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Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir (kiri) menyampaikan keterangan pers di Jakarta. (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)

jpnn.com - Mabes Polri memastikan bakal mendalami keluhan terkait penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng).

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan kepolisian mendengar kritik dan keluhan yang disampaikan masyarakat. DIa juga menyampaikan empati kepada pihak-pihak yang terdampak, termasuk santriwati.

Oleh karena itu, laporan dan informasi yang diterima akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal, termasuk oleh fungsi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

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"Kami memandangnya sebagai bahan perbaikan dan evaluasi. Pendalaman tersebut diperlukan untuk memastikan setiap tahapan tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan," kata Isir, Minggu (1/11/2026).

Dia menjelaskan, berdasarkan keterangan Polda Jateng, penggeledahan itu merupakan bagian dari penyidikan kasus pembakaran, ancaman, dan perusakan sebuah warung makan di Sukoharjo pada 12 September 2026.

Dalam perkara itu, penyidik telah mengamankan seorang tersangka berinisial S dan mencari satu orang lainnya berinisial I yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

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Menurut Irjen Isir, saat penggeledahan di ponpes, Polda Jateng mengaku telah melibatkan personel Polisi Wanita (Polwan) dalam kegiatan di lokasi yang ditempati sejumlah santri perempuan.

Selain iitu, penggeledahan itu juga mendapat pendampingan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukoharjo.

Mabes Polri memastikan bakal mendalami keluhan terkait penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng).

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