Mabes Polri hingga Polsek Gelar Nobar Gratis Piala Dunia 2026

jpnn.com - JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Polri mulai dari Mabes, Polda, Polres, hingga Polsek se-Indonesia akan menggelar nonton bareng gratis Piala Dunia 2026 bagi masyarakat.

Menurut Kapolri, kegiatan itu merupakan bentuk dukungan Polri terhadap penyelenggaraan siaran Piala Dunia 2026 yang ditayangkan TVRI, serta upaya menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat di berbagai daerah.

"Kami tentunya sangat menyambut baik terkait dengan rencana kerja sama untuk mendukung program dalam rangka nonton bareng Piala Dunia. Kebetulan tadi kami sepakat bahwa kami, Polri, akan membantu untuk mengajak masyarakat nobar, mulai dari Mabes, Polda, Polres, dan Polsek di seluruh wilayah," kata Sigit seusai menerima audiensi jajaran TVRI di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (10/6).

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Dia menjelaskan kegiatan nobar tersebut tidak hanya ditujukan sebagai sarana hiburan masyarakat, tetapi juga diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar lokasi penyelenggaraan.

“Ini bisa menjadi hiburan masyarakat, hiburan rakyat, sekaligus juga membantu menghidupkan ekonomi daerah dari sisi UMKM tingkat daerah," ungkapnya.

Polri juga akan memanfaatkan kegiatan nobar untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).

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“Tentunya ini juga bagian dari kegiatan yang bisa kita selipkan untuk hal-hal yang bersifat edukasi untuk masalah-masalah yang terkait dengan harkamtibmas," katanya.

Jenderal Listyo mengatakan bahwa Polri siap mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan kegiatan tersebut, mulai dari aspek perizinan hingga pengamanan, agar nobar dapat berlangsung aman dan tertib di seluruh wilayah.