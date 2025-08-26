Mabes Polri Minta Semua Jajaran Melindungi Jurnalis Saat Bertugas

jpnn.com, JAKARTA - Mabes Polri meminta jajaran kepolisian polda hingga polsek melindungi kerja jurnalis yang bertugas meliput suatu peristiwa.

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan imbauan itu dikeluarkan terkait insiden kekerasan yang menimpa jurnalis saat bertugas beberapa hari terakhir.

"Meminta kepada seluruh jajaran melindungi kerja profesi wartawan dan jurnalis yang objektif dan profesional serta bekerja sama dalam setiap aktivitas," kata Trunoyudo, Selasa (26/8).

Dia menyatakan media merupakan mitra strategis Polri, termasuk salah satu sumber utama informasi dan literasi bagi masyarakat.

"(Media) berperan besar dalam memberikan informasi kinerja Polri secara profesional serta program-program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), pelayanan masyarakat, serta program strategis lainnya," lanjutnya.

Oleh karena itu, dia mengimbau seluruh jajaran kepolisian melindungi kerja jurnalistik yang dilakukan awak media di lapangan.

Di sisi lain, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri juga mengimbau hal senada kepada jajarannya.

Imbauan itu menyusul permohonan maaf kapolda kepada pewarta foto Antara yang mendapatkan kekerasan dari aparat saat meliput aksi demonstrasi di depan gedung MPR/DPR, Senin (25/8).