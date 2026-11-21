jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Cynthia Lamusu kembali menghadirkan tradisi unik dalam merayakan ulang tahun anak kembarnya, Ataya Tatjana Aisyah Putri dan Atharva Bimasena Saputra.

Kali ini, Cynthia menghadiahkan single terbaru berjudul "Macan Ternak" untuk merayakan usia ke-10 Tatjana dan Bima pada 20 November 2026.

Lagu tersebut dirilis bertepatan dengan hari ulang tahun kedua anaknya. Judul "Macan Ternak" merupakan singkatan dari Mama Cantik Antar Anak, yang terinspirasi dari keseharian Cynthia dalam menjalankan peran sebagai ibu sekaligus penyanyi.

Cynthia mengungkapkan, inspirasi lagu tersebut muncul dari aktivitasnya mengantar anak-anak ke sekolah. Meski sibuk di dunia hiburan, dia tetap berkomitmen menjalankan tanggung jawab sebagai ibu yang mendampingi tumbuh kembang anak.

"Setelah anak-anak mulai masuk usia sekolah, selain profesiku sebagai penyanyi, aku juga ibu rumah tangga dan menjadi Macan Ternak karena memang berkomitmen mengantar anak-anak sendiri," ujar Cynthia.

Single "Macan Ternak" sekaligus menjadi karya solo terbaru Cynthia setelah empat tahun tidak merilis lagu.

Dia menyebut lagu tersebut sebagai karya paling personal karena mengangkat pengalaman dan kehidupannya sebagai seorang ibu.

"Lagu ini juga dipersembahkan untuk semua mama-mama dan orangtua sebagai pengingat dan penyemangat mereka," katanya.