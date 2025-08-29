Macan Tutul Kabur Masih Berkeliaran di Lembang Park & Zoo
jpnn.com, BANDUNG BARAT - Petugas masih melakukan pencarian macan tutul titipan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat yang kabur dari kandang karantina di Lembang Park & Zoo, Jalan Kolonel Masturi, Kabupaten Bandung Barat, pada Kamis (28/8/2025).
Informasi terakhir, pencarian dilakukan dengan menyisir area dalam dan luar kawasan.
"Untuk sementara, sampai pagi ini pencarian belum membuahkan hasil," kata Humas Lembang Park & Zoo Miftah Setiawan saat dikonfirmasi, Jumat (29/8).
Miftah menjelaskan pencarian macan tutul dimulai satu jam setelah dinyatakan hilang sekitar pukul 05.00 WIB.
Pencarian dilakukan dengan membentuk tiga tim yang berisi petugas gabungan.
Petugas melakukan pencarian hingga malam hari dan sempat menemukan tanda-tanda keberadaan macan. Setelah dilakukan penelusuran, petugas masih menemukan jalan buntu.
"Pergerakan sempat terlacak tadi malam di area terdekat Zoo, tetapi belum membuahkan hasil," ujarnya.
Seekor macan tutul kabur dari kandang penangkaran Lembang Park and Zoo pada Kamis pagi.
Pencarian macan tutul yang kabur dari kandang Lembang Park & Zoo masih terus dilakukan sampai hari kedua.
