Macan Tutul Masuk Hotel di Kota Bandung, Tim Gabungan Langsung Evakuasi

Macan Tutul Masuk Hotel di Kota Bandung, Tim Gabungan Langsung Evakuasi

Macan Tutul Masuk Hotel di Kota Bandung, Tim Gabungan Langsung Evakuasi
Tim gabungan melalukan evakuasi terhadap seekor macan tutul yang ditemukan berada di dalam Hotel Anugerah Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (6/10/2025). ANTARA/Rubby Jovan

jpnn.com - BANDUNG - Seekor macan tutul masuk ke dalam Hotel Anugrah di Jalan Padasaluyu, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat.

Kapolsek Sukasari Kompol Ni Wayan Mirasni mengatakan pihaknya menerima laporan dari pihak hotel sekitar pukul 07.00 WIB dan segera mendatangi lokasi. 

“Posisi macan di lantai dua, di depan kamar hotel,” kata dia di Bandung, Senin (6/10).

Tim gabungan melakukan evakuasi terhadap seekor macan tutul yang ditemukan berada dari dalam Hotel Anugerah tersebut.

Ni Wayan Mirasni menjelaskan tim gabungan langsung melakukan upaya pembiusan untuk melumpuhkan macan tutul tersebut, dengan menyiapkan jaring guna mempersempit ruang gerak hewan tersebut.

Dia menyebutkan sekitar pukul 09.25 WIB, pergerakan macan itu dilumpuhkan. Petugas kemudian mengevakuasi macan tutul ke dalam kandang besi dan membawanya ke lantai bawah hotel.

Pihaknya masih menelusuri kemungkinan bahwa macan tutul tersebut ialah satwa yang sebelumnya kabur dari kandang karantina Lembang Park and Zoo Kabupaten Bandung Barat. “Dugaannya yang waktu itu kabur, tetapi masih perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut,” ungkapnya.

Dia mengatakan hingga proses evakuasi selesai, area hotel sempat disterilkan untuk memastikan keamanan tamu dan warga sekitar. (antara/jpnn)

Macan tutul masuk hotel di Kota Bandung, Jawa Barat. Tim gabungan bergerak cepat mengevakuasi macan tutul tersebut.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

