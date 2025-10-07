Macan Tutul yang Masuk Hotel di Bandung Kini di Sukabumi
jpnn.com - BANDUNG - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat memastikan macan tutul yang sempat masuk ke area Hotel Anugerah, Jalan Padasaluyu, Kota Bandung, Senin (6/10), kini berada di Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Cikananga, Kabupaten Sukabumi.
Satwa dilindungi itu tiba pada Selasa (7/10) dini hari dan akan menjalani serangkaian observasi juga rehabilitasi.
“Iya, sudah (berada di PPS Cikananga). Baru sampai tadi subuh,” kata Humas BBKSDA Jabar Eri Mildrayana.
Eri menuturkan, saat ini kondisi hewan tersebut sudah sadar setelah sempat dibius saat evakuasi. Satwa itu pun sudah bisa beraktivitas ringan.
"Masih diobservasi sama tim dokter hewan di PPS,” ujarnya.
Eri belum dapat memastikan berapa lama rehabilitasi berlangsung. Pihaknya kini fokus pada pemulihan si macan.
“Nanti dikasih potongan ayam dicacah kecil-kecil, setelah dipastikan fit,” tuturnya.
"Kami masih menunggu asesmen tim dokter hewan, jadi, belum bisa menentukan masa waktu rehabilitasi,” katanya.
Macan tutul yang sebelumnya masuk ke lantai 2 Hotel Anugerah Bandung, sudah tiba di Sukabumi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Penjelasan BBKSDA Jabar Soal Macan Tutul yang Ditemukan di Lantai Dua Hotel Anugerah Bandung
- Begini Cara Mengevakuasi Macan Tutul Masuk Hotel di Bandung
- Macan Tutul Masuk Hotel di Kota Bandung, Tim Gabungan Langsung Evakuasi
- Warga Geger, Macan Tutul Masuk Hotel di Setiabudi Bandung
- Geger Jejak Kaki Diduga Macan Tutul Lepas di Permukiman Warga, Lembang Park & Zoo Buka Suara
- BBKSDA Jabar Sebut Hutan Gunung Tangkuban Parahu Habitat Asli Macan Tutul