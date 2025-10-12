menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Macan Tutul yang Sempat Masuk Hotel di Bandung Siap Dilepasliarkan

Macan Tutul yang Sempat Masuk Hotel di Bandung Siap Dilepasliarkan

Macan Tutul yang Sempat Masuk Hotel di Bandung Siap Dilepasliarkan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Macan tutul dievakuasi dari salah satu hotel di Sukasari, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG -

Macan tutul yang dievakasi seusai masuk dari area hotel di Sukasari, Kota Bandung, rencananya akan dilepasliarkan kembali ke habitatnya.

Rencana itu dilakukan setelah kondisi satwa tersebut dinyatakan pulih seutuhnya.

Baca Juga:

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat sebelumnya mengevakuasi macan tutul ke Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga (PPSC), Sukabumi.

Di sana, macan tutul tersebut menjalani observasi secara intensif.

Beberapa saat setelah macan tutul dievakuasi ke PPSC, kondisi satwa dilindungi itu masih dalam tahap pemulihan dan belum bisa makan. Namun, kini kondisinya berangsur membaik.

Baca Juga:

Pada Kamis (9/10/2025), tim dari PPSC memindahkan macam tutul itu ke dalam kandang indoor untuk observasi lanjutan.

Bila hasilnya membaik selama pemantauan dan pemeriksaan, macan tutul akan dipindahkan ke kandang yang lebih luas.

BBKSDA Jabar menyampaikan kondisi terkini macan tutul yang dievakuasi dari dalam hotel di Sukasari, Bandung.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI