Macet dan Hujan Mengguyur, Sejumlah Rute TransJakarta Terhambat
Penumpang menunggu kedatangan bus TransJakarta. Foto Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah rute dan layanan TransJakarta terhambat karena kepadatan lalu lintas di beberapa titik pada Selasa (19/8) pagi.

Seperti diketahui, lalu lintas di sejumlah titik di Jakarta terpantau mengalami kemacetan karena hari pertama kerja setelah libur panjang akhir pekan dan hujan yang mengguyur.

"Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami saat menggunakan layanan Transjakarta pagi ini,” ungkap Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani dalam keterangan resmi.

Menurutnya, PT Transjakarta berupaya tetap memberikan pelayanan yang aman dan nyaman untuk seluruh pelanggan.

“Kami telah menempatkan petugas di titik-titik krusial, agar bisa membantu mengurai kepadatan dan perjalanan pelanggan bisa lebih lancar,” tambahnya.

Berikut sejumlah layanan TransJakarta yang terdampak antara lain:

1. Koridor 13: Kemacetan terjadi dari Puri Beta menuju Petukangan (Tegal Mampang).

Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, Transjakarta melakukan penguatan operasi di poros Tegal Mampang- JORR.

