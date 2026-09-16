Macklemore Dikeluarkan dari Tur, Ed Sheeran Beri Klarifikasi

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi Ed Sheeran akhirnya buka suara setelah Macklemore dikeluarkan dari penampil pendukung dalam rangkaian tur konsernya di Amerika Serikat.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia menegaskan bahwa keputusan Macklemore tidak lagi menjadi bagian dari tur bukan berasal darinya, melainkan dari promotor dan pihak venue.

Menurutnya, sejumlah penyelenggara konser pada jadwal tur berikutnya menyatakan akan membatalkan pertunjukan apabila Macklemore masih menjadi penampil pendukung.

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Pelantun Perfect itu mengatakan keputusan tersebut berkaitan dengan cara Macklemore menyampaikan sebagian pesannya saat tampil dalam konser di New Jersey.

Terkait masalah tersebut, Ed Sheeran mengaku telah berbicara panjang dengan pihak penyelenggara sepanjang pekan untuk mencari jalan keluar dari persoalan.

Dia juga menyebut Robert Kraft sebagai salah satu pihak yang diajak berbicara. Selain itu, Ed Sheeran terlibat dalam pembicaraan dengan promotor dan aktivis dari kedua pihak untuk mencari solusi bersama.

Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena keputusan pihak venue dan promotor tetap berlaku.

“Macklemore keluar dari tur adalah keputusan promotor, bukan keputusan saya,” tulis Ed Sheeran, Rabu (16/9).