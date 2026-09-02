Madura United Ambil Langkah Berani, Harga Tiket Diturunkan
jpnn.com - PAMEKASAN - Madura United FC mengambil langkah berani untuk memperluas akses masyarakat terhadap pertandingan kandang mereka di Super League musim ini.
Pihak Madura United menurunkan harga tiket kategori ekonomi.
Sebelumnya tiket ekonomi dibanderol Rp50 ribu, kini harganya dipangkas menjadi Rp30 ribu.
Sementara itu, tiket kategori VIP tetap Rp100 ribu dan VVIP Rp150 ribu.
Keputusan tersebut diambil manajemen Madura United sebagai upaya agar pertandingan Laskar Sape Kerrab bisa dinikmati lebih banyak kalangan, sekaligus mendorong kehadiran suporter secara langsung ke stadion.
Presiden Madura United Achsanul Qosasi mengatakan penurunan harga tiket diharapkan membuat akses masyarakat Madura terhadap pertandingan makin luas.
Madura United menjamu Persijap Jepara di pekan pertam Super League di Gelora Madura Ratu Pamelingan.
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