Madura United Berburu Pelampiasan di Markas PSM Makassar

jpnn.com - Madura United bertekad bangkit saat bertandang ke markas PSM Makassar pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27.

Kekalahan dari Persebaya Surabaya pada pertandingan sebelumnya menjadi pekerjaan rumah bagi Laskar Sape Kerrab sebelum melanjutkan perjuangan di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu (31/10/2026).

Pelatih Madura United Jose Gomes membawa 23 pemain untuk menghadapi tantangan tersebut.

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Komposisi skuad yang diboyong ke Parepare mencakup delapan pemain asing yang diharapkan dapat membantu tim menjalankan rencana permainan.

Gomes tidak memilih pemain secara sembarangan. Menurutnya, setiap nama dalam rombongan telah dipertimbangkan berdasarkan karakteristik permainan dan kebutuhan tim untuk menghadapi PSM.

"Seluruh pemain yang kami bawa sudah siap menghadapi PSM Makassar. Kami telah menyelesaikan latihan terakhir di Madura pagi tadi. Mulai besok, persiapan akan kami lanjutkan di wilayah lawan," ucapnya.

Keputusan membawa 23 pemain memberikan sejumlah pilihan bagi Gomes dalam menentukan komposisi tim.

Pelatih asal Portugal tersebut perlu memastikan para pemain yang diturunkan mampu menjalankan instruksi dengan baik, terutama ketika menghadapi tekanan dari tuan rumah.