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Madura United Dapat Kabar Baik Menjelang Hadapi Arema FC, Aremania Bagaimana?

Madura United Dapat Kabar Baik Menjelang Hadapi Arema FC, Aremania Bagaimana?
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Skuad Madura United. Foto: Madura United.

jpnn.com - Madura United mendapat angin segar menjelang menjamu Arema FC pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27.

Duel Madura United vs Arema FC akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11/2026).

Dalam pertandingan ini, hanya pendukung tim tuan rumah yang mendapat izin masuk stadion.

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Sementara itu, Aremania masih harus menerima larangan hadir langsung untuk mendukung Arema FC.

Suporter Madura United Diizinkan Hadir di Stadion

Keputusan ini menjadi kabar menggembirakan bagi suporter Madura United. Sebab, sebelumnya pertandingan bertajuk derbi Jawa Timur itu sempat direkomendasikan berlangsung tanpa kehadiran penonton dari kedua kubu.

Perubahan kebijakan tersebut tidak terlepas dari komunikasi yang kembali dilakukan Aliansi Suporter Madura United dengan Polda Jawa Timur pada Rabu (4/11/2026).

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Hasil koordinasi itu kemudian membuat pihak keamanan memberikan kesempatan kepada pendukung Laskar Sape Kerrab untuk menyaksikan pertandingan secara langsung.

Safety and Security Officer (SSO) Madura United FC Sapto Wahyono mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak hingga izin bagi suporter tuan rumah akhirnya diperoleh.

Kabar terbaru datang menjelang Madura United vs Arema FC. Ada bagi positif bagi Laskar Sape Kerrab.

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