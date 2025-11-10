menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Madura United Ganti Pelatih, Kandidat Sudah Ada di Indonesia

Madura United Ganti Pelatih, Kandidat Sudah Ada di Indonesia

Madura United Ganti Pelatih, Kandidat Sudah Ada di Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Alfredo Vera. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - PAMEKASAN - Madura United FC mencopot Angel Alfredo Vera dari kursi pelatih kepala.

Juru taktik kelahiran Argentina, 18 Agustus 1972 ini akan difokuskan sebagai direktur teknik (dirtek).

Presiden Madura United Achsanul Qosasi mengaku telah mendatangkan pelatih baru untuk menduduki kursi pelatih kepala.

Baca Juga:

Pelatih tersebut telah berada di Indonesia, tetapi menunggu waktu untuk diperkenalkan.

"Madura United FC mendatangkan pelatih baru sebagai bagian dari roadmap jangka panjang tim. Sedangkan Alfredo Vera, kami berencana akan memberikan tanggung-jawab kepadanya sebagai direktur teknik," kata Presiden klub, yang familiar dipanggil AQ, Senin (10/11).

Presiden klub asal Sumenep ini menerangkan, rencana pergantian itu sudah dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Polana Bola Madura Bersatu (PBMB) sebagai badan hukum Madura United pada Agustus 2025.

Baca Juga:

"Kami mengganti Vera bukan karena dia gagal, tetapi ini bagian dari rencana jangka panjang yang sudah menjadi keputusan tim sejak RUPS Agustus 2025. Namun saat itu, kami fokuskan anggaran untuk yang lain, jadi ini hanya reposisi bagi tim pelatih dan dalam rangka memperkuat skuat dan teknis Madura United FC," ujarnya.

Manajer Madura United Umar A Wachdin menambahkan, pengumuman pelatih baru masih menanti pengurusan administrasi pendaftaran ke I.League selesai.

Manajer Madura United Umar Wachdin mengatakan pengumuman pelatih baru masih menanti pengurusan administrasi di I.League.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI