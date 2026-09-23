Madura United Libur 9 Hari, Hugo Gomes Cs Tetap Dibebani Tugas Khusus
jpnn.com - Madura United FC tak sepenuhnya memberikan waktu santai kepada para pemainnya selama jeda FIFA Matchday.
Meski skuad Laskar Sape Kerrab diliburkan selama sembilan hari, Hugo Gomes dan kawan-kawan tetap diwajibkan menjalani program latihan secara mandiri.
Jeda kompetisi Super League 2026/2027 dimanfaatkan Madura United untuk memberikan kesempatan kepada pemain memulihkan kondisi setelah menjalani rangkaian pertandingan.
Libur tersebut diberikan setelah Madura United menaklukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (18/9).
Namun, pemain tidak sepenuhnya lepas dari aktivitas fisik. Tim pelatih telah menyiapkan menu latihan khusus yang harus dijalankan selama masa libur.
Manajer Madura United Umar A. Wachdin mengatakan para pemain akan kembali berkumpul pada Senin (28/9/2026). Latihan bersama dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bangkalan.
"Setelah pertandingan kemarin, tim memang diliburkan agak panjang, sekitar sembilan hari. Senin depan kami sudah kembali berlatih. Libur ini sekalian memanfaatkan jeda kompetisi FIFA Matchday," kata Umar, Selasa (22/9).
Umar menegaskan masa istirahat tersebut bukan berarti pemain meninggalkan program latihan sepenuhnya.
Madura United memberikan tugas kepada pemain untuk tetap menjaga kondisi, meski libur selama sembilan hari.
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