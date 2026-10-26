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Madura United Menanti, Bernardo Tavares Peringatkan Persebaya Surabaya soal Ini

Madura United Menanti, Bernardo Tavares Peringatkan Persebaya Surabaya soal Ini
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Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. Foto: Persebaya.

jpnn.com - Persebaya Surabaya tidak cukup hanya mengandalkan dukungan publik Gelora Bung Tomo untuk kembali ke jalur kemenangan.

Bernardo Tavares menuntut anak asuhnya memperlihatkan karakter permainan yang kuat ketika menjamu Madura United pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27, Senin (26/10/2026) malam WIB.

Bajol Ijo memiliki pekerjaan rumah setelah gagal membawa pulang poin dari markas PSM Makassar.

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Kini, mereka harus menghadapi lawan yang baru saja mencatat hasil positif saat menundukkan Persib Bandung 1-0. Situasi tersebut membuat laga di GBT menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.

Tavares pun mengingatkan bahwa Madura United bukan tim yang bisa dihadapi dengan persiapan seadanya.

Dia menilai tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu memiliki kualitas yang makin berkembang dan mampu memberikan ancaman.

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"Madura United sedang menjalani musim yang bagus. Ketika dibandingkan dengan musim lalu, menurut saya, kualitas tim mereka sekarang sudah meningkat," ucap pelatih asal Portugal itu.

Persebaya Pelajari Kekuatan Madura United

Untuk mengenali karakter permainan lawan, Tavares telah mengamati enam laga terakhir Madura United.

Madura United menanti Persebaya Surabaya di Super League 2026/2027. Bernardo Tavares memberi peringatan penting

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