Madura United Menderita di Kandang Persib Bandung, Pelatih Ungkap Biang Keroknya
jpnn.com - Madura United harus kebobolan lima gol saat bertandang ke markas Persib Bandung pada pekan ke-23 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).
Ini menjadi kekalahan kedua Madura di tangan Persib dengan skor yang cukup besar.
Sebelumnya, pada putaran pertama, tim berjuluk Laskar Kape Kerrab ini juga dilumat Maung Bandung dengan skor 4-1.
Pelatih Madura United Carlos Parreira mengakui pertandingan berjalan jauh dari rencana yang telah disiapkan.
Para pemain benar-benar dibuat tak berdaya oleh Persib selaku juara bertahan.
Sejak awal, Pereira memahami akan sulit untuk mencetak gol ke gawang Persib. Hal itu terbukti, di babak pertama Madura United sudah kebobolan tiga gol.
Gol pertama yang dicetak Ramon Tanque (13') pun menjadi awal mimpi buruk dari Lulinha cum suis.
"Pertandingan malam ini tidak sesuai rencana. Kami terlalu cepat menganggap gol di babak pertama sebagai hal yang baik, dan kami perlu mengubah cara bermain," ujarnya.
