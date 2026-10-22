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Madura United Panggil Suporter, Persib Jadi Ujian Berat di Kandang

Madura United Panggil Suporter, Persib Jadi Ujian Berat di Kandang
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Fan Madura United. Foto: maduraunited

jpnn.com - PAMEKASAN - Madura United membutuhkan kekuatan penuh saat menjamu Persib Bandung pada pekan ke-6 Super League di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Kamis (22/10) malam.

Laskar Sape Kerrab meminta suporter Madura Bersatu memenuhi tribune.

Dukungan suporter diharapkan menjadi suntikan motivasi bagi Madura United untuk menghadapi tekanan dari Maung Bandung.

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Apalagi, tuan rumah mengusung misi mempertahankan rekor tak terkalahkan di kandang musim ini.

Ajakan tersebut disampaikan pemain Madura United Giovani Numberi. Dia berharap suporter hadir langsung ke stadion dan memberikan dukungan penuh agar perjuangan tim menghadapi Persib semakin bersemangat.

"Saya harap kita semua sama-sama datang meramaikan tribun, kita kembali bersatu untuk dapat bekerja bersama-sama," ujarnya.

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Di sisi lain, Madura United harus berpacu dengan waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan berat tersebut.

Jadwal pertandingan yang padat membuat tim memiliki waktu terbatas untuk mematangkan strategi dan menjaga kebugaran pemain.

Madura United akan menjamu Persib Bandung pada pekan keenam Super League 2026/2027. Giovani Numberi meminta suporter timnya memenuhi stadion.

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