Madura United Pantang Gentar, Jose Gomez Incar 3 Poin atas Persib Bandung

jpnn.com - Madura United menatap duel kontra Persib Bandung dengan penuh percaya diri. Meski menghadapi jadwal padat, Laskar Sape Kerrab menegaskan kesiapan mereka untuk meraih tiga poin di kandang sendiri.

Pelatih Madura United Jose Gomez mengakui timnya memiliki waktu persiapan yang singkat. Meski demikian, dia memastikan para pemain berada dalam kondisi fisik yang baik untuk menghadapi sang juara bertahan.

"Persiapan kami memang singkat, tapi cukup bagus. Pemain sudah siap untuk main, apalagi kami bermain di kandang sendiri dan ingin dapat tiga poin," kata Gomez, Kamis (22/10/2026).

Menghadapi jadwal padat dan lawan-lawan tangguh, Gomez menyebut tim pelatih telah menyiapkan program latihan yang mencakup aspek taktik dan pemulihan fisik.

Dia menilai Persib Bandung merupakan tim yang gemar mendominasi penguasaan bola. Meski demikian, Madura United tidak gentar dan siap menghadapi permainan Maung Bandung.

"Ini akan menjadi pertandingan yang sangat bagus karena mempertemukan dua tim yang suka menguasai bola. Kami harus menghormati Persib sebagai juara bertahan, tetapi kami tidak perlu takut," tegasnya.

Kedua tim sama-sama mengoleksi 10 poin di klasemen sementara. Kondisi tersebut membuat pertandingan ini penting bagi Madura United maupun Persib Bandung untuk memperbaiki posisi mereka.

Gomez menekankan pentingnya menjaga semangat juang, disiplin ketika kehilangan bola, serta keberanian dalam menguasai jalannya pertandingan.