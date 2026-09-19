Madura United Pimpin Klasemen, Cuma Bali United atau Persija yang Bisa Menggusur
jpnn.com - PAMEKASAN - Madura United memimpin klasemen Super League hingga Sabtu (19/9) pagi, setelah menang comeback dari PSIM Yogyakarta pada pekan ke-3 Super League di Gelora Ratu Pamelingan, Jumat (18/9) malam WIB.
Laskar Sapeh Kerrab tertinggal lebih dahulu, bangkit menyamakan kedudukan, dan menang.
Madura United pun masih sempurna hingga pekan ketiga. Main tiga kali, menang tiga kali.
Posisi puncak yang diduduki Madura United di pekan ketiga ini, hanya bisa diambil oleh Bali United atau Persija Jakarta andai dua klub itu menang dengan selisih gol lebih baik.
Bali United main di kandang Borneo FC, sedangkan Persija Jakarta menjamu Java United tanpa penonton.
Sementara itu, PSIM yang kembali gagal meraih kemenangan berada di posisi ke-13. Main tiga kali, kalah dua kali.
Cek hasil pertandingan, jadwal pekan ketiga, dan klasemen Super League Sabtu pagi ini.
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