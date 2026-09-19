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Madura United Pimpin Klasemen, Cuma Bali United atau Persija yang Bisa Menggusur

Madura United Pimpin Klasemen, Cuma Bali United atau Persija yang Bisa Menggusur
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Dua ofisial Madura United bergerak saat tim di lapangan membutuhkan mereka. Foto: IG maduraunited.fc

jpnn.com - PAMEKASAN - Madura United memimpin klasemen Super League hingga Sabtu (19/9) pagi, setelah menang comeback dari PSIM Yogyakarta pada pekan ke-3 Super League di Gelora Ratu Pamelingan, Jumat (18/9) malam WIB.

Laskar Sapeh Kerrab tertinggal lebih dahulu, bangkit menyamakan kedudukan, dan menang.

Madura United pun masih sempurna hingga pekan ketiga. Main tiga kali, menang tiga kali.

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Posisi puncak yang diduduki Madura United di pekan ketiga ini, hanya bisa diambil oleh Bali United atau Persija Jakarta andai dua klub itu menang dengan selisih gol lebih baik. 

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Bali United main di kandang Borneo FC, sedangkan Persija Jakarta menjamu Java United tanpa penonton.

Sementara itu, PSIM yang kembali gagal meraih kemenangan berada di posisi ke-13. Main tiga kali, kalah dua kali.

Cek hasil pertandingan, jadwal pekan ketiga, dan klasemen Super League Sabtu pagi ini.

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