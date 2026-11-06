Madura United Punya Kans Memuncaki Klasemen Malam Nanti
jpnn.com - PAMEKASAN - Madura United FC punya peluang menduduki puncak klasemen Super League, setidaknya hingga Jumat (6/11) malam.
Andai Dewa United gagal menang di kandang PSIM Yogyakarta sore ini, maka Madura United akan berada di puncak jika bisa mengalahkan Arema FC.
Madura United bakal menjamu Arema FC di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, malam nanti.
Kiper Madura United Angga Saputra memastikan timnya telah melakukan persiapan dengan baik untuk menghadapi pertandingan bertajuk Derbi Jawa Timur itu.
Dia bertekad memberikan penampilan terbaik demi membantu Laskar Sape Kerrab meraih kemenangan.
Menurut Angga, persiapan yang telah dijalani menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi pertandingan.
Dia berharap seluruh kerja keras selama latihan bisa berbuah hasil maksimal, terutama dengan mengamankan tiga poin.
"Untuk persiapan tim sangat baik. Kami akan memberikan yang terbaik buat Madura dan tentunya untuk mendapatkan tiga poin," ujarnya.
Madura United bakal menjamu Arema FC di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, malam nanti.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persib Bandung Baru Cetak Sejarah di Australia, Ujian Berat Menanti di Semarang
- Piala Asia 2027 Diundur, Jadwal Super League Bisa Berubah
- Jadwal Super League: Ada Kekuatan Baru
- Pulang dari Australia, Persib Bandung Dihadapkan Tantangan yang Tak Kalah Berat
- PSIM Mulai Bangkit, Pemain Dituntut Segera Beradaptasi dengan Pelatih Baru
- Madura United Dapat Kabar Baik Menjelang Hadapi Arema FC, Aremania Bagaimana?