menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Madura United Punya Ramuan Khusus Menghadapi Persebaya

Madura United Punya Ramuan Khusus Menghadapi Persebaya

Madura United Punya Ramuan Khusus Menghadapi Persebaya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Madura United. Foto: IG maduraunited

jpnn.com - PAMEKASAN - Tukang Ramu Madura United Carlos Parreira telah meracik taktik khusus untuk menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-16 Super League di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP), Pamekasan, Sabtu (3/1) malam.

Laki-laki dari Brasil itu mengatakan taktik tersebut tidak sama dengan saat pasukannya membantai Semen Padang 5-1 di arena yang sama pada 28 Desember.

Carlos mengaku telah mempelajari dan menganalisis cara Persebaya Surabaya bermain.

Baca Juga:

Dari hasil analisis tersebut, jajaran pelatih Madura United menerjemahkan ke dalam taktik khusus.

Baca Juga:

Madura United pun telah mengasah ramuan khusus tersebut selama masa persiapan pada empat hari terakhir ini.

"Ya, kami punya rencana. Lawan Persebaya, kami akan bermain dengan taktik yang berbeda daripada pertandingan sebelumnya (lawan Semen Padang)," katanya.

Carlos Parreira telah meracik ramuan khusus untuk laga Madura United vs Persebaya. Anda sudah tahu apa itu?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI