Madura United Raih 9 Poin dari 3 Laga, Presiden Mengeluarkan Peringatan

jpnn.com - PAMEKASAN - Madura United FC tengah berada dalam kepercayaan diri tinggi setelah mengawali Super League 2026/27 dengan hasil sempurna.

Namun, presiden klub Achsanul Qosasi tak ingin tiga kemenangan beruntun membuat timnya terlena.

Dia meminta Hugo Gomes dan kawan-kawan mempertahankan performa tersebut saat menghadapi tantangan berikutnya, termasuk laga melawan Persik Kediri.

Madura United menjadi salah satu dari dua tim yang berhasil meraih sembilan poin dari tiga pertandingan pertama. Persija Jakarta menjadi tim lain yang juga mencatatkan rekor serupa.

Perjalanan Laskar Sape Kerrab dimulai dengan kemenangan 2-0 atas Persijap Jepara. Tren tersebut berlanjut setelah mereka menaklukkan PSS Sleman 3-1 pada pekan kedua.

Teranyar, Madura United kembali menunjukkan mentalitas kuat ketika mengalahkan PSIM Yogyakarta 2-1 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (18/9) malam.

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Sempat berada dalam posisi tertinggal akibat gol Nermin Haljeta, Madura United mampu bangkit. Jorge Mendonça dan Gali Freitas kemudian mencetak gol yang memastikan tiga poin kembali menjadi milik tuan rumah.

Rentetan kemenangan tersebut membuat Achsanul Qosasi memberikan perhatian khusus terhadap konsistensi tim. Dia menilai, mempertahankan performa jauh lebih penting daripada sekadar menikmati start sempurna.