Madura United Start Sempurna, Presiden Klub Kasih Peringatan Ini

jpnn.com - Start sempurna Madura United FC di Super League 2026/27 belum membuat Achsanul Qosasi merasa puas. Presiden klub mengingatkan Laskar Sape Kerrab agar tidak terlena.

Madura United menjadi satu dari tiga tim yang berhasil meraih kemenangan dalam dua laga awal kompetisi. Dua kemenangan tersebut diraih saat menaklukkan Persijap Jepara 2-0 dan PSS Sleman 3-1.

Hasil tersebut menjadi sinyal positif bagi Madura United pada awal musim. Lini depan tampil tajam, sementara pertahanan juga mampu menunjukkan konsistensi.

Penyerang asing Dimitar Mitkov menjadi salah satu pemain yang paling mencuri perhatian. Dia sukses mencetak brace dalam dua pertandingan beruntun dan kini memimpin daftar top skor sementara.

Namun, bagi Achsanul Qosasi, torehan tersebut bukan alasan bagi skuad asuhan Jose Gomes untuk cepat berpuas diri. Dia menilai perjalanan Madura United masih sangat panjang karena kompetisi menyisakan 32 pertandingan.

"Enam poin dari dua laga ini memang membanggakan, permainan mereka bagus. Tapi, kompetisi masih panjang. Kami berharap mereka tetap konsisten, jaga mental, dan tetap rendah hati," kata Achsanul.

Pesan tersebut menjadi pengingat bagi Hugo Gomes dan kolega bahwa tantangan sesungguhnya baru dimulai. Konsistensi, mental bertanding, dan kerendahan hati menjadi kunci agar start impresif Madura United tidak sekadar menjadi kejutan di awal musim.

Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga Super League 2026/27. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (18/9). (dkk/jpnn)