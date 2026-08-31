Madura United Tak Mau Jadi Penghuni Zona Bawah, Modal Positif Dibawa ke Super League
jpnn.com, JAKARTA - Madura United mulai mengirim sinyal kebangkitan jelang bergulirnya Super League 2026/27.
Laskar Sape Kerrab membawa modal positif untuk bersaing di kompetisi musim ini.
Madura United menutup pemusatan latihan (TC) di Yogyakarta dengan kemenangan 1-0 atas Barito Putera dalam laga uji coba, Sabtu (29/8).
Hasil tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri bagi Madura United yang tengah berusaha memperbaiki wajah mereka, setelah dua musim terakhir lebih banyak berkutat di papan bawah.
Kini, klub asal Pulau Garam itu tak ingin kembali terseret dalam persaingan menghindari zona degradasi.
Selama menjalani TC di Yogyakarta, Madura United melakoni tiga pertandingan uji coba.
Setelah kalah 0-2 dari Java United FC, Madura United bangkit dengan kemenangan 3-1 atas Borneo FC Samarinda sebelum kembali menundukkan Barito Putera.
Rentetan laga tersebut menjadi bahan penting bagi pelatih Jose Gomes untuk mengukur kesiapan skuadnya.
Madura United membawa modal positif untuk menghadapi Super League 2026/2027. Laskar Sape Kerrab tak mau terjebak di zona degradasi seperti dua musim terakhir.
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